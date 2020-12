Salut ^^



Voilà j'ai commander chez Discount une carte PSN à 50 euros au lieu de 60(promo 10 euros) ainsi que le jeu Switch FFVII + FFVIII(40 euros).

Seulement après réception(et sans avoir enlever le blister) je m'aperçois que le dessus de la boite de jeu est assez bien abimé.

Je renvoi le jeu chez Cdiscount en précisant un échange.



Seulement aujourd'hui Cdiscount refuse de faire un échange et propose un remboursement de ...30 euros!

En effet ils ont déduit la réduction de 10 euros de la carte PSN et l'ont appliquer sur le remboursement(Remise promotionnelle non remboursable).



Du coup ça me parait assez gros comme situation.

Ils ont le droit de faire ça?