"Nous sommes très heureux de pouvoir enfin donner aux fans exactement ce qu'ils voulaient, en faisant de la console KFC une réalité", a déclaré Mark Cheevers, le patron du KFC PR. "Nous savons tous que la guerre des consoles est vicieuse, mais nous sommes très confiants dans la console KFC comme notre produit phare. Cette machine est capable d'exécuter des jeux de haut niveau, tout en gardant votre repas au chaud pour que vous puissiez en profiter pendant votre expérience de jeu... qu'est-ce qui ne va pas ? Si Sony ou Microsoft veulent des conseils sur la façon de concevoir une chambre de poule pour leurs prochains efforts, ils sont les bienvenus".



On ne présente plus la marque de fast food spécialiste du poulet frit, mais là où on l'attendait le moins, c'était dans la conception d'une nouvelle console de jeu, ou un pc sur mesure. Tout dépend du point de vue.Et aujourd'hui KFC annonce cette nouvelle console en partenariat avec CoolerMaster, célèbre marque de composant informatique au près des pcistes .Au programme:- Slot pour réchauffer votre poulet (oui oui)- 4k120fps- VR ready- Carte graphique series RTX(upgradable) (le modèle n est pas spécifié mais KFC précise qu'elle supportera le RTX, donc NVIDIA)- Nuc 9 d'INTEL- Seagate BarraCuda 1TB SSDMais la vraie innovation la dedans est un slot spécial pour garder au chaud votre poulet !!aahahahPas d'information concernant le prix ni la date de sortie. Même si initialement elle devait sortir début novembre, mais repoussée à cause de la pandémie actuelle.