pourquoi eivor halfdan et faravid ne se rappellent pas etre des isu? (bon si j'ai bien compris sigurd c'est la repetition de l'enlevement de la main qui a enclenché mais quid de basim) ils n'ont qu'une seul vie?pourquoi basim lui se souvient de tout?on connait la vrai version de comment odin loki etc ont survecu ,basim(loki) cherche son fils alors qu'il est censé etre mort avec les autres isu non?,on ne connait pas la vraie version de la "prophetie" de la mort d'odin ,et donc on ne sait pas ce qui est censé le tuer le loup c'est eivor?ca c'etait pour le present maintenant le passé:euh en quoi j'ai trahis sigurd?sigurd qui passe de je vais devenir le roi d'angleterre a je vais finir ma life dans le temple isuc'est quoi cette fin eclaté! la grande battaille final elle est ou ? me dite pas que c'etait la petite bataille dans un village pour essayer de choper aelfred en mode lacherassurez moi je n'ai pas fini le jeu en fait,si?bon sinon j'ai bien aimé meme si trop long et pas assez de challenge alors que j'ai mis le jeu en difficileau bout de 50h j'en ai eu marre j'ai ruché les alliance et l'histoire et ai completement ignoré les mystere/coffre/artefactmeme la derniere zone lvl 340 jy suis allé lvl 290 (une desseul fois ou j'ai eu du challenge dans le jeu lol)je rejoins pas mal bibi