Quêtes

Jackie ne disparaît plus dans les quêtes The Pickup ou Le Braquage



Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de faire atterrir l’hélicoptère dans la mission Love like Fire



Correction d’un problème avec Takemura qui n’appelait pas V dans la quête Play it Safe



Il n’est désormais plus possible d’activer deux fois le même dialogue dans la quête Big in Japan



Résolution d’un problème avec Delamain qui apparait à l’envers à la fin de la mission Don’t Lose Your Mind

Saul atteint maintenant correctement le van dans la mission Riders on the Storm



Le voyage rapide avant la rencontre avec Tyger Claws n’empêche plus la progression dans la mission I Fought the Law



Résolution d’un problème qui bloquait la progression durant la quête Ghost Town si la sauvegarde automatique réalisée au moment de l’arrivée de Raffen Shiv était chargée





Correction d’un problème empêchant la réception d’appels ou de messages si la mission Happy Together échouait suite à une mort en plein combat

Elizabeth Peralez n’est plus aussi insistante avec ses appels une fois que son offre pour un job est refusée



La scène entre Misty et Jackie démarre désormais correctement une fois que l’on quitte la clinique



Les dialogues de Wakako ne sont plus bloqués après avoir fini la mission Search and Destroy

S’éloigner de Stefan dans la mission Sweet Dreams ne devrait plus empêcher les autres personnages d’appeler V



L’interaction avec le détonateur de Brick devrait désormais être plus facilement réalisable, que ce soit pour le désamorcer tout comme le contraire.

Les portes de l’ascenseur devrait désormais s’ouvrir correctement dans la quête The Heist



Saul sort maintenant correctement des voitures dans la quête Riders on the Storm



Correction d’un problème qui empêchait la réception de nouveaux appels ou messages après s’être trop éloigné de Frank dans la quête War Pigs





Jackie quitte maintenant correctement l’usine après que le combat soit fini dans la mission The Pickup



Correction d’un problème avec les renforts de la Militech qui n’apparaissaient pas si vous traversiez la porte trop vite dans la quête Forward to Death

Faire s’écouler le temps dans le club dans la mission

Violence n’affecte désormais plus la progression de façon problématique

Correction de problèmes lors du lancement de la mission Gig: Getting Warmer…



Correction d’un problème empêchant la réception de nouveaux appels ou messages après que la mission Pyramid Song ait été abandonnée en plein milieu

Correction d’un problème dans lequel le coeur de Delamain pouvait déjà être endommagé quant le joueur entre dans la pièce de ce dernier, dans la mission Don’t Lose Your Mind.

Correction de problèmes liés au fait que Delamain n’apparaissait pas ou ne faisait rien en dehors du club Afterlife dans la mission The Heist

Correction d’un problème dans la mission Le Charcudoc où l’objectif restait bloqué sur “Parler à Viktor”

Correction d’un problème où il était impossible de parler au videur en face de Lizzie dans la mission The Information

Ajout d’une description pour la mission Don’t Lose Your Mind dans le Journal

Correction d’un problème empêchant les joueurs de sauvegarder, d’utiliser le voyage rapide et de parler aux autres PNJs après avoir rechargé une sauvegarde avec un appel actif avec Frank dans la mission War Pigs

Correction d’un problème lié à Panam qui n’appelait plus V à propos d’autre chose jusqu’à ce que la mission I’ll Fly Away soit complétée

Correction d’un problème lié à Dum Dum suivant V une fois que la quête The Pickup est finie

Gameplay

Amélioration du temps de réaction des PNJs se mettant à couvert

Le nombre de tirs nécessaires afin de tuer des civils à distance lors d’un combat a été modifié



Affichage



Correction d’un problème lié à l’image de Delamain affichée au dessus de l’interlocuteur actuel durant des appels

La bouche de V ne reste plus ouverte après être entre dans le sas dans la mission Where is My Mind

V apparaît de façon plus “modeste” dans la prévisualisation de l’inventaire après le “half year montage” (NDLR : Nous laissons le passage entre parenthèses tel quel, ne comprenant pas à l’heure actuelle ce qu’ils veulent entendre par là)

Les PNJs apparaissent plus rapidement dans la zone de quête durant la mission Stadium Love

Ajout de plus de chaleur au HDR

Correction de la posture fixe des PNJs dans les missions Suspected Organized Crime Activity: Just Say No et Gig: Hot Merchandise

Correction d’un problème durant lequel après une danse sensorielle, il était possible de rester coincé en vue à la troisième personne avec V sans tête

Les icones silencieux ne sont plus affichés sans images dans l’inventaire



Interface



Correction d’un problème à cause duquel le réticule de l’arme persistait à l’écran

Le menu de l’inventaire ne se ferme plus immédiatement après l’avoir ouvert pour la première fois après être sorti d’un véhicule

Correction d’un problème qui se produisait au moment d’accéder à un terminal de voyage rapide, durant lequel le bouton situé en haut à droite de l’écran pour ouvrir le journal de quête ne fonctionnait pas



Performances et stabilité



Multiples améliorations liés à la stabilité, incluant également des correctifs liés aux crashs du jeu



Divers

Les explosions ayant lieu hors de l’écran produisent désormais du bruit



PC



[AMD SMT] Optimisation de l’utilisation des coeurs pour les processeurs AMD Ryzen 4 et 6 coeurs. Pas de changement pour les processeurs 8, 12 et 16 coeurs

Correction d’un problème avec la façon dont le Raw Input est collecté

Retrait des instructions de l’utilisation de l’AVX, corrigeant les problèmes à la fin du prologue sur les processeurs ne supportant pas AVX

Retrait de la console debug afin d’éviter que des fonctions viennent bloquer ou faire crasher des quêtes (NDLR : CD Projekt RED précise que contrairement à ce que cela peut laisser croire, cela ne signifie pas qu’ils vont abandonner la communauté des moddeurs. Plus d’infos arriveront prochainement à ce sujet)

Les reflets liés au Ray tracing ne devraient plus être trop lumineuses en comparaison de l’environnement.

Correction d’un problème avec l’overlay Steam qui crashait lors de la fermeture du jeu

Retrait du fichier memory_pool_budgets.csv qui n’avait pas de lien avec la version finale du jeu et qui n’a pas d’influence sur ce dernier (il s’agissait simplement d’un fichier laissé par erreur et qui a servi à estimer l’utilisation de la mémoire).



Consoles (PS4 et Xbox)





Amélioration de la netteté de l’image avec l’Aberration Chromatique et le Grain de film activés

Les paramètres ne devraient plus être restaurés par défaut après avoir relancé le jeu

Correction de problèmes graphiques durant la transition entre les quêtes The Heist et Love Like Fire

Correction de l’apparence de nombreux véhicules

La demande de transmission de données apparaîtra encore une fois suite au problème lié aux paramètres réinitialisés lors du lancement du jeu

Correction d’un problème qui pouvait causer une chute dans la cage d’ascenseur du Megabuilding H8 dans la quête Automatic Love



Xbox uniquement



Débuter un combat avec l’Accélérateur Synaptique activé ne provoque plus le non-affichage de la barre de vie

Le jeu ne reste plus sans réponse lors de la déconnection d’un profil quand le message indique que la manette n’est plus connectée s’affiche à l’écran

Les correctifs continuent de tomber pour l'un des jeux les plus attendus en cette année 2020, après la décision historique de Sony en corrélation avec CD Project de retirer le jeu temporairement du store, le studio décide de pondre un nouveau patch aujourd'hui, voici les correctifs !