Oh mon dieu putain, j'en reviens toujours pas !!Dans le dernier épisode, apparaît... Luke Skywalker !!!!!!!!!Autant le début de cette saison était bof, autant la seconde moitié était phénoménale pour tout fan de Star Wars!!Cette hype putain !

posted the 12/18/2020 at 03:05 PM by traveller