Star Citizen

CNOU Nomad pour 88,18€ au lieu de 103,74€

RSI Aurora pour 44,22€ au lieu de 49,14€

AEGIS Avenger Titanpour 68,80€ au lieu de 76,44€

DRAKE Cutlass Black pour 113,02€ au lieu de 125,58€

MISC Freelancer pour 122,84€ au lieu de 136,50€