Star Citizen

L'année dernière, avec la 3.8, nous avions eu droit à l'arrivée de la planète microTech, superbe planète tellurique aux biomes variés mais essentiellement froids, dont certains paysages pouvaient fortement rappeler les Alpes.En 2020, nous avions imaginé avoir un nouveau système solaire avec Pyro et donc des points de saut d'un système à l'autre. Nous avions cru à l'arrivée de la ville d'Orizon, nichée dans les nuages de Crusader. Nous pensions que la technologie dite dupermettant de franchir la barrière des 50 joueurs serait enfin là. Et qu'en 2020, Star Citizen allait passer de l'Alpha 3.9 à l'Alpha 4.0 avec toutes ces nouveautés. Que nenni.Et donc le dernier patch de cette bien étrange année 2020 est la version 3.12. Ce patch n'est pas dénué d'intérêt, et est probablement le meilleur de l'année parce qu'il apporte énormément au jeu en matière de qualité de vie (QOL).Et il fallait bien cela pour faire accepter aux joueurs un cru 2020 bien fade, qui aura même poussé certains sites spécialisés (comme starcitizenfrance.fr ) à marquer une pause prolongée, lassés par la communication erratique de la part du studio. D'ailleurs, lesne s'y sont pas trompés et ont massivement boycotté les ventes de vaisseaux si bien qu'en 2020, CIG a enregistré la pire année financière de son histoire et... ah... ah bah non... Non, en fait, c'est tout le contraire ! En 2020, CIG a battu tous les records avec plus de 75 millions de dollars récoltés pour atteindre un total de près de 340 millions de dollars amassés depuis 2012. Allez comprendre...Bon et alors, à quoi a-t-on droit avec cette 3.12 ? Et bien à pas mal de petites nouveautés et de corrections qui seront complétées par d'autres corrections et ajustements planifiés dans un patch 3.12.1 qui verra le jour en janvier 2021 aux côtés d'un nouveau vaisseau, l'Origin 400i (lequel sera bien sûr mis mis en vente dès Noël).Voici quelques nouveautés marquantes de la 3.12 :- Arrivée des nuages volumétriques aux points de Lagrange du système Stanton. Après les lunes, planètes, champs d'astéroïdes et stations spatiales bien sûr, cela amène un nouvel objet céleste plutôt très agréable à l'œil et qui renforce le gigantisme du jeu.- Les stations spatiales ont désormais des raffineries où les joueurs pourront amener leurs récoltes minées et ainsi en espérer un meilleur prix après qu'un raffinage plus ou moins long ait été effectué.- Le petit chasseur léger Talon (proposé en deux variantes) est désormais jouable.- La réputation fait son entrée : les joueurs vont gagner ou perdre des points en fonction de leur réussite aux missions qu'ils choisissent d'accomplir et pourront débloquer des missions de plus en plus difficiles et rémunératrices s'ils arrivent à engranger le maximum de point avec une faction/guilde en particulier.- Lepeut désormais être équipé d'un rayon tracteur qui permet de déplacer des caisses et autres objets pas trop lourds sans avoir à les porter.- L'UI des engins qui permettent de miner a été repensée et grandement améliorée.- La plupart des lunes ont encore une fois été améliorées visuellement.La totalité des modifications et améliorations apportées peut être consultée dans ledonné en source de cet article. Vous trouvez la liste ci-dessus plutôt légère ? Vous avez raison, mais lesont semble-t-il fini par se faire une raison et acceptent des patchs bien vides qui les auraient révoltés il y a quelques années encore. Et puisqu'ils continuent d'acheter toujours plus de vaisseaux, difficile de donner tord à CIG.Voici le résumé en vidéo de ce que le patch apporte principalement :Ah et sinon, ce soir, un petit film de 10 minutes a été publié par CIG, avec pour vaisseau star le Mercury Star Runner bien sûr. Histoire de continuer à rêver à ce que sera, peut-être un jour, Star Citizen. Vous pouvez le regarder en cliquant sur ce lien