Star Citizen

Nous arrivons (enfin !) au terme de cet IAE édition 2950 avec cette fois-ci le constructeur Roberts Space Industries, qui a donné son nom au site officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com , un nom bien évidemment tiré du créateur de Star Citizen, à savoir Chris Roberts.Cette journée révèle l'existence d'un nouveau gros vaisseau de combat : le RSI Perseus. Avec ses 100 mètres de long, conçu pour 6 membres d'équipage avec quartiers du capitaine et tout le tralala du confort militaire à bord, ce vaisseau est une usine à canons et autres torpilles. Tant et si bien que cela lui a d'ailleurs valu le surnom de, un nom un moment même pressenti comme étant le véritable nom de ce qui finira par s'appeler le Perseus. Encore en concept, le vaisseau est vendu 655,20€ () et 737,10€ ().La vidéo du jour tease gentiment le Perseus :Aux côtés de ce nouvel arrivé dans la gamme RSI, tous les autres vaisseaux de la marque sont par ailleurs achetables jusqu'au 2 décembre (les tarifs allant de 20$ pour un Aurora ES à 750$ pour un Polaris - déjà tous écoulés). De quoi satisfaire toutes les bourses de celles et ceux qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures en jeu à récolter l'argent nécessaire pour s'acheter les vaisseaux, tout en soutenant le développement de Star Citizen.L'IAE va se poursuivre jusqu'au 2 décembre 2020 avec, à partir de demain, le, c'est-à-dire les 4 vaisseaux les plus plébiscités par les joueurs. Chaque détenteur d'un de ces vaisseaux se verra offrir une skin commémorative. Les quatre élus cette année étant le Cutlass Black, le Carrack, l'Eclipse et la Valkyrie.Jusqu'au 2 décembre, tous les vaisseaux de Star Citizen peuvent être achetés (cela n'arrive qu'une seule fois par an), et le jeu reste testable gratuitement par toute personne s'étant créé un compte sur le site officiel du jeu ( cliquez ici si vous êtes intéressé(e)).