J'ai un pote qui aimerait se faire une config PC, il aimerait mettre 600e max. Il cherche pas un PC haut de game, juste pour jouer a des jeux tranquil SFV, Overwatch etc, en 1080p, il a deja l'ecran, clavier, souris.

Quelqu'un pourrait me faire ça ? Merci.

Si possible pour l'aider mettre une config a 500, 600 et 700e

Perso je mettrai 1000e, mais c'est son budget et son utilité. Merci !!