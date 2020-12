Avec Micromania c'est une préco Day One + 3 semaines mais bref la PlayStation 5 est enfin chez moi!Avec Spider-Man Miles Morales (superbe) et Demon's Souls (encore plus superbe). C'est une petite (imposante) merveille. 20 ans après la PS2 qui elle j'avais pu l'avoir vraiment Day One. L'interface est excellent, même si il manque quelques fonctions présentes sur PS4 qui arriveront par la suite. Ultra silencieuse. Pour le moment rien à dire. La DualSence est tout aussi excellente avec Astro's Playroom qui en fait une très bonne démonstration.D'ailleurs ce titre (gratuit) est une merveille lui aussi.Je sur kiffe ce jeu et c'est un véritable hommage aux précédentes PlayStation! Ça parle énormément au grand fan PS que je suis ^^