Voilà, j'aurai donc torcher absolument tout de AC Origins, le jeu de base, le premier DLC et le second qui nous intéresse aujourd'hui. Après un premier DLC sympa mais sans plus, voici mon avis sur le second et dernier DLC du jeu qui nous amène en Haut-Egypte dans la capitale de Thèbes, après qu'une malédiction est frappée la contrée.En effet, des pharaons mort depuis longtemps revienne à la vie on ne sait pas trop comment, et c'est à Bayek de régler tout ce bordel... Arriver sur les lieux, on découvre une ville assiégée par les attaques de ces dits pharaons, en bref c'est pas trop la joie. Pour commencer par un point qui fâche,Les personnages du DLC sont malheureusement aussi assez décevant, pas marquant, à part quelques exceptions. Non, la vrai force de ce DLC c'est son contenu, et de ce côté là ya de quoi faire, comptez environ une trentaine d'heures pour boucler l'intégralité de la map, les quêtes secondaires et autre trésor à dénicher.Ces phases dans l'au delà bénéficie en plus d'une DA inspirée, mention spéciale pour la zone de Néfertiti et Ramsès, avec d'un côté un magnifique champs de blé qui s'étend à perte de vue et de l'autre, de gigantesque statue de Ramsès dans un désert menaçant. Qui dis au delà dis également de nouveaux type d'ennemis, les fameux guerrier d'Anubis, même si à part leur skin, rien ne change des gardes et bandit de base du jeu, mais quand même l'apparition de scorpion géant à dessouder.Comme je l'ai dis, il ya beaucoup de choses à faire dans ce DLC, et les activités ne manquent pas. Il faudra également affronter 4 boss dont je vous laisse la surprise et les ombres d'Anubis, un peu comme les chasseurs de prime du jeu de base, ceux ci vous traqueront sur la map principale et il faudra les tuer pour bénéficier de leur récompense.Beaucoup de nouvelles armes et armures seront disponibles, dont certaines qui valent franchement le détour. Mention spéciale aussi- Toujours aussi réussi visuellement- Les phases dans l'au delà, qui change et qui offre une DA inspirée- Le côté surnaturel qui fait du bien- Beaucoup de nouvelles armes et armures- Très généreux en contenu- L'OST qui fait un sans faute- Une map assez grande- Le contexte plutôt intéressant- Du challenge- L'histoire décevante malgré un spitch de base intéressant- Personnage peu mémorable- Une fin expédiée et décevante- Aucune nouveauté d'un point de vu gameplay- Curse of The pharaos est un très bon DLC, avec une durée de vie conséquente, avec beaucoup de chose à faire et à voir, et surtout des phases dans l'au delà très réussi, avec une magnifique DA. Dommage que l'histoire soit décevante car le spitch était intéressant avec cette histoire de pharaons mort vivant revenu à la vie. Dommage aussi qu'il n'y ai aucune nouveauté côté gameplay, mais en dehors de ça et pour 20 € (maintenant il est même à 10 !) ça vaut largement le coup !