Bonsoir à tous.Alors voilà je vous explique, je suis passé à Micromania tout à l’heure pour leur demander si c’était encore possible de réserver des PS5. Avant je pouvais pas y aller, y avait toujours une queue de malade jusqu’a la sortie du magasin, donc flemme. Ils m’ont dit que non ils avaient fermés les réservations car ils en ont eu trop d’un coup.Et là, je lui demande s’il a des infos concernant un éventuel réapprovisionnement (normalement annoncé par Sony pour avant les fêtes) et il me sort :. Le mec avait vraiment l’air ultra sûr de lui en tout cas.Je viens de relire le message d’annonce de Sony à ce sujet et je vois toujours pas en quoi ils précisent bien que les nouveaux stocks ne concerneront QUE ceux qui ont précommandé leur console et ne l’ont toujours pas reçu :Donc, Sony va vraiment nous laisser dans la merde jusqu’en Avril 2021 ? Genre durant les 6 prochains mois y aura AUCUN nouveau stock et ce sera seulement pour ceux qui l’ont déjà précommandé ? Les autres peuvent aller se faire foutre ?Si c’est ça je suis vraiment dégoûté...Bon, le seul avantage c’est que j’avais encore pas mal de jeux entamés à finir mais bon y en avait certains d’entre eux que je voulais poursuivre et finir sur PS5 donc ça me fait chier...Du coup, est-ce-que j’avais vraiment mal compris depuis le début ou c’est le mec de Micromania qui parle sans savoir ?Car perso ça me parait vraiment bizarre qu’il n’y ait vraiment zéro niveau stock de PS5 pour de nouveaux acheteurs d’ici Avril 2021...J’aimerais bien que vous éclairiez ma lanterne...