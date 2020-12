10 - "Jackbox"





09 - "Madden NFL 2021"





08 - "The Last of Us 2"





07 - "Assassin’s Creed: Valhalla"





06 - "Animal Crossing"





05 - "Ghost of Tsushima"





04 - "Genshin Impact"





03 - "Valorant"





02 - "Fall Guys: Ultimate Knockout"





01 - "Among Us"



Rappel: C'est classement américain des recherches de jeux vidéo en 2020.Evidemment les 2 jeux les plus streamés sur Twitch ces derniers mois en tête. Surtout Among Us, quand on sait que le jeu est sorti en 2018.Je n'ai pas trouvé de classement français sur le site Google Trends, si vous avez une source Google n'hésitez pas à la communiquer.