La société Manli (un abricant de cartes graphiques et d'imprimantes 3D à Hong Kong) vient de présenter pas moins de 5 nouvelles cartes graphiques Nvidia à la Commission Economique Eurasienne. Autant dire que c'est presque officiel.- RTX 3080 Ti (20 Go) avec 10 496 Cuda Cores, le même nombre de Cores que la RTX 3090.- RTX 3070 Ti (10 Go) avec 7424 Cuda Cores.- Deux versions de RTX 3060 (12 Go avec 3840 Cuda Cores / 6 Go avec 3584 Cuda Cores)- RTX 3050 (4 Go) avec 2304 Cuda Cores.Elles devront débarquer en janvier, en espérant avec du stock.2021 et Nvidia va encore sortir des cartes à 4 Go de VRAM...Sachant que la RTX 3080 et la RTX 3070 coûtent respectivement 699 dollars (719 euros) et 499 dollars (519 euros) ce n'est pas impossible que la RTX 3070 Ti se positionne à un tarif de 599 dollars (619 euros)La RTX 3080 Ti pourrait se situer entre le tarif de la RTX 3080 à 699 dollars (719 euros) et de la RTX 3090 à 1499 dollars (1549 euros) donc probablement au alentour de 1000 euros.Je vois bien le modèle RTX 3060 à 12 Go à 349 dollars (379 euros) et le modèle à 6 Go à 299 dollars (319 euros) sachant que le modèle RTX 3060 Ti est actuellement à 399 dollars (419 euros)Quant à la RTX 3050, ce n'est pas impossible qu'elle soit à 199 dollars (219 euros) pour l'entrée de gamme.On verra bien si j'ai raison, ou pas.Sinon en bonus, je met d'autre benchmark de la version PC de Cyberpunk 2077.Deux choses :- Attendons le patch day one, le pilote Nvidia et la version sans protection anti copie qui pourront grandement améliorer les performances du jeu.- La config pour ce benchmark ce n'est pas la config de Monsieur tout le monde... Core i9-10900K et 32 Go de RAM.