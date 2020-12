Voilà imaginé vous à la place d'un extraterrestre qui à découvert la terre et la étudier pendant une dizaine d'années, et connait parfaitement le mode de fonctionnement de la société humaine, et sait très bien que les politiciens de tous bords sont uniquement là au service des multinacionales et au cartel des banques.



Comment pourrait tu aider l'humanité ?



3 règle à respecter



Tu ne peux pas débarquer massivement sur terre, vu que nous sommes encore à un stade sous- développer spirituellement parlent. Ce serait comme aller au zoo et rentrer dans la cage du tigre pour lui serrer la main



Tu ne pourras entrer en contact avec les gouvernements humain, car tu sais qu'ils entraveront toute avancée spirituel ou technologique pour le peuple. Oui ils ne permetteront pas que le peuple s'affranchise des partis politique



Tu ne pourras pas partager ton savoir technologique avec l'humanité actuel, car ca serait comme donner un AK 47 à un singe



Alors comment venir en aide au humains, avant qu'ils ne soit trop tard ?