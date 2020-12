Chu est un grand fan du film. Il a nommé sa fille Willow . Chu s'est enthousiasmé dans le communiqué: «En grandissant dans les années 80, Willow a eu un effet profond sur moi. L'histoire des héros les plus courageux dans les endroits les moins probables m'a permis, à moi, un gamin d'origine asiatique qui grandit dans un restaurant chinois cherchant à aller à Hollywood, de croire en la puissance de notre propre volonté, de notre détermination et bien sûr, de la magie intérieure. Donc, le fait que je puisse travailler avec mes héros de Kathleen Kennedy à Ron Howard est plus grand qu'un rêve devenu réalité. C'est un moment inoubliable pour moi. Jon Kasdan et Wendy Mericle ont ajouté de nouveaux personnages révolutionnaires et de délicieuses surprises à cette histoire intemporelle que j'ai hâte que le monde vienne avec nous dans ce voyage épique.

«Tant de fans m'ont demandé au fil des ans si Willow ferait un retour, et maintenant je suis ravi de leur dire qu'il le fera effectivement. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient grandi avec Willow et que le film avait influencé leur vision de l'héroïsme dans notre propre monde. Si Willow Ufgood peut représenter le potentiel héroïque en chacun de nous, alors c'est un personnage que je suis extrêmement honoré de reprendre.

Le site The Nerdist nous apprend qu'une suite au mythique film fantastique de Ron Howard va connaitre en 2021 une suite...En série !Jon M. Chu ( Crazy Rich Asians , In the Heights ) dirigera le pilote Il servira également de producteur exécutif avec les showrunners Jonathan Kasdan et Wendy Mericle. Kasdan a écrit le pilote.Ron Howars sera également de la partie, en tat que producteur executif.Et nous ne pouvons pas avoir Willow sans Warwick Davis dans le rôle principal. Il revient sous le nom de Willow Ufgood. Davis a déclaré dans un communiqué:Selon Deadline , Ellie Bamber ( Nocturnal Animals ), Cailee Spaeny ( The Craft: Legacy ) et Erin Kellyman ( Solo: A Star Wars Story ) seraient toutes en pourparlers pour rejoindre la série. Les informations de casting pour Willow indiquent que l'histoire sera centrée sur un équipage essayant de sauver un prince kidnappé. Il ne semble pas que Kellyman reprendra son rôle d'Enfys Nest dans la série.Pas de news en revanche concernant Val Kilmer, qui souffre d'un cancer de la gorge depuis des années.