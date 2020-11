Faisons un petit point sur la RTX 3060 Ti dont la sortie semble imminente, le 2 décembre selon les dernières informations.D'ailleurs voici la première image de la RTX 3060 Ti FE :Pour rappel, la RTX 3060 Ti aura le droit à un GPU GA104-200 8 nm disposant de pas moins de 4864 Cuda Cores, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores. Le GPU tournera à 1410 MHz de base et 1665 MHz en Boost. Nous aurons aussi 8 Go de mémoire GDDR6 avec un bus en 256 bits et une vitesse de 14 Gbps pour une bande passante de 448 Go/sec. Le TDP serait de 200 watts.Au niveau des performances, 3DMark Fire Strike et 3DMark Time Spy ont dévoilés des scores.La RTX 3060 Ti affiche respectivement 30706 et 12175 points, ce qui fait que cette dernière est 6 % plus rapide que la RTX 2080 Super et est "seulement" 12 % moins rapide que la RTX 3070.Son prix devrait être de 399 dollars, soit 419 euros pour la version FE en France.Cela dit, comme souvent les customs devront être plus chères et on connaît déjà le prix de certaines d'entre-elles puisque les prix varient entre 484 euros et 569 euros.Lien :En espérant que Nvidia prévoit du stock