Grosse période avec la sortie de la Playstation 5, plusieurs jeux sont arrivés et il est l'heure de rendre le verdict sur ces derniers ! Ainsi donc: Astro's Playroom, Spider Man: Miles Morales et Demon's Souls sur PS5 et Hyrule Warriors: L'ère du fléau sur Nintendo Switch.Jeu fourni avec la console, je l'ai platiné (c'est le jeu que j'ai le moins lâché au début), déjà l'univers est top fidèle à Playstation, on découvre la manette d'une façon intelligente, intéressante et surprenante et avec un côté assez nostalgique de l'histoire Playstation. Durée de vie courte mais vraiment raisonnable étant donné que le titre est offert et bien... Franchement j'espère qu'Astro va avoir droit a sa propre "grosse licence" que ce soit en VR ou pas car il y a un énorme potentiel, parcourir des niveaux dans l'univers des licences Playstation est une idée qui mérite d'être plus creusée! Je reviens sur l'utilisation de la manette qui est assez dingue, clairement pour faire court, j'ai cru joué a un jeu Nintendo sur console SONY. (d'ailleurs il n'y a que eux qui peuvent proposé ce côté "nostalgie" a leurs titres): Bref, court mais vraiment sympathique, bien fichu ! Petite bombe.Mon premier jeu de la Playstation 5 (commencé une Gen' avec un jeu Marvel, quel luxe!) alors au début je n'ai pas trouvé de quelconque claque mais... Au fur et à mesure que le titre avance j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus beau jusqu'a devenir sublime dans les dernières parties de l'histoire! Alors certes il est court mais bordel.... Les cinématiques, le gameplay, l'ensemble est tellement ouf visuellement! Quel claque et quel fun surtout! L'histoire est vraiment bien foutue (elle tease Spider Man 2 en plus). Quelques clin d’œils aux disparus récents (Stan Lee et Chadwick Boseman) et autres Easter-Egg, Insomniac Games toujours (voir plus) monstrueux en mise en scène, l'impression d'avoir un film du MCU interactif devant mes yeux, petite tuerie, je le refais en New game+ dès demain, afin d'obtenir le 100% et le platine qui va avec!Mon deuxième jeu de la console donc. J'ai du y joué une dizaine d'heure, débutant dans ce genre de jeu (pour précisé). Visuellement une claque, c'est très propre, certains endroits sont vraiment beaux! La difficulté est ouf et c'est ce qui fait le charme de la licence, du challenge! Un système qui peut parfois faire monté ma jauge de "rage" mais l'appel du challenge est trop fort, avec une force mystérieuse qui nous dit "reviens", on ne lâche pas la manette, j'adore vraiment, je termine en priorité les autres jeux que je cite dans cet article mais celui-ci sera mon principal pour le mois de décembre. Un bon gros morceau en début de génération!La démo me faisait peur sur le côté technique et visuel du titre... Heureusement c'est mieux sur la version finale ! Graphiquement c'est ouf de fidélité a BOTW et justement c'est via ce point que pour moi je joue au meilleur Musô en terme d'ambiance (j'y reviens après). J'ai toujours un peu de mal sur les terrains "plaine", les autres ça va mais je sais pas... En "plaine" le visuel est brouillon, c'est trop clair de partout ça tire un peu l'oeil ici et là, sinon dans d'autres niveaux rien à redire. Je reviens sur mon "meilleur musô": Oui! Pourquoi? Et bien enfin fini les méchants tout moche qui ressemble à rien (comme dans les One Piece: PW) ici même les méchants lambda sont fidèle à l'univers de BOTW, comme tout le reste!!! Et moi ça me donne un côté "vachement" travaillé sur le point de vu de l'adaptation, même les niveaux sont bien pensé, oui c'est carré et linéaire pour une bonne partie mais c'est bien foutu et calqué sur la map de BOTW. Voilà en gros on a pris BOTW et retravaillé sauce musô. Pas une adaptation moisie ou on reconnait juste les personnages principaux et ou tout le reste est inventé. Bref j'adore car je trouve le jeu vraiment intéressant à faire et l'histoire, les cinématique quel bonheur! La touche graphique est toujours aussi belle et séduisante, c'est celui que je touche le plus depuis réception des jeux. Tuerie!___________________________________________________________________________________________________Verdict, court et clair:Astro's Playroom: 18/20(Utilisation folle de la manette, univers Playstation exploitée, nostlagie, fun, détente et gratuit!)Spider Man: Miles Morales: 17/20(Claque graphique, stylé, histoire bien ficelée qui enrichi l'univers et du fun bordel!)Demon's Souls: ??/20(Pas assez joué pour l'instant)Hyrule Warriors: L'ère du fléau: 16/20(Techniquement faible mais le reste: Histoire, fun, joie de retrouvé du BOTW au top)