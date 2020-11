Bonjour à tous et toutes.



J'ai débuté Demon's Souls il y a quelques jours et j'aimerais avoir votre avis ou aide. Je n'ai fais que Bloodborne dans le style (je n'avais pas terminé l'aventure malheureusement) donc on va dire que je suis un débutant pro.



J'ai choisi la classe du chevalier (car stylé) j'ai vaincu le premier boss, qui nous permet ensuite d'Upé son personnage dans le Nexus, mais voilà après... c'est compliqué, je poursuit les zones, je choppe des âmes mais je meurs et il faut bien l'avoué pour monté de level il faut une bonne dose d'âme, ce que je perd à chaque fois. Donc mes questions:



- Est-ce qu'il y a un endroit pour gagné beaucoup d'âmes en peu de temps ? (avec cette classe de personnage)



- Dois-je recommencé le jeu avec une des classes conseillés pour débutant ? (Magicien ou famille royale)



- Est-ce qu'il y a moyen avec le chevalier (et en début de partie ou presque- d'obtenir de la magie ou quelque chose d'efficace à distance ?



Alors pour information, je ne trouve pas le difficulté insurmontable, juste que je trouve le gain d'âme vraiment ridicule par rapport aux pris des différents items, armes etc... (sérieux en 1h je dois gagné 500 âmes maximum) alors que j'ai vu qu'avec un sort, on peux choppé jusqu'a 1000 en 1 min, en tuant 4 squelettes dans l'archipierre des ombres ou je ne sais quoi, donc bon, ou alors il y a un truc que je fais mal!



Merci d'avance, je ferais un petit article pour donné mes avis sur mes premiers jeux PS5, la machine et la manette!