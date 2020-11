La vidéo n'est pour le moment que disponible en 1080p/60, en espérant que AMD publie rapidement la vidéo en 4K.Cette démo technique intitulé Hangar 21 illustre les différentes technologies introduites par l’architecture RDNA 2. comme le DirectX Raytracing pour les effets de lumière, d’ombres et de réflexions. Et une bonne dose d’AMD FidelityFX.AMD a préenregistré cette démo sur un PC équipé d’une Radeon RX 6900XT et d’un Ryzen 9 3900.