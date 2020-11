Dans le dernier podcast du groupe PSVG sorti ce jeudi 19 novembre 2020, l'équipe a reçu Jeff Grubb, journaliste du site Venturebeat.



Vous pourrez écouter la discussion sur ces sujets à partir de 1h24 min (Forza Horizon précisément à 1h25 et 1h27) ICI :



https://psvg.blog/xbox-empire



En résumé :



- Jeff Grubb et ses acolytes échangent sur divers sujets (le deal avec Bethesda, les cartes graphiques, la PS5, les Games of the Year,...) même si cet épisode est principalement focalisé autour de l'écosystème Xbox. En fin d'émission ses deux partenaires de discussion lui ont demandé si il avait quelques infos concernant le planning de sorties 2021 côté Xbox.



- Il donne quelques informations sur Starfield. Grosso modo le jeu serait à un stade très avancé avec deux possibilité : Une sortie en 2021 - L'impact de la pandémie ou une volonté des équipes d'accorder plus de temps pour le polir pour une arrivée aux alentours de début 2022.



- Vient après Forza, où l'invité du jour est beaucoup plus sûr de lui. Même si Forza Motorsport a été dévoilé en premier, il est confiant sur le fait que c'est le prochain opus siglé d'un Horizon de Playground Games qui arriverait d'abord avec une sortie en 2021. Il rajoute aussi qu'il connaît déjà le cadre dans lequel le joueur évoluera sans en dire davantage... Wait & see.