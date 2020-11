Star Citizen

Voilà, nous y sommes, l'a débuté. L'IAE est un événement au sein même du jeu Star Citizen qui marque l'anniversaire du projet (fou) de Chris Roberts (ayant récolté 320 millions de dollars pour l'instant). Cet évènementva proposer aux joueurs de visiter à pieds de gigantesques hangars où seront exposés tous les vaisseaux jouables du jeu (une centaine environ).Et tous les jours, un ou plusieurs constructeurs seront mis à l'honneur (en fonction du nombre de vaisseaux jouables qu'ils proposent) et chaque joueur pourra louer chaque vaisseau exposé pour 24 heures... qu'il s'agisse d'un petit chasseur monocoque ou d'un gigantesque palace volant avec piscine et suites à bord.Comme chaque année pendant cet anniversaire,. Pour pouvoir accéder au jeu (et tester la puissance de votre PC !), créez-vous un compte sur RobertsSpaceIndustries.com lien vers le formulaire ).L'anniversaire de Star Citizen c'est aussi la période de l'année où le jeu récolte des fonds par millions : tous les vaisseaux, des plus petits aux vaisseaux capitaux sont mis en vente (les plus gros en nombre limité) et lesse ruent dessus. Les prix oscillent entre 60€ et plusieurs milliers pour les vaisseaux les plus gigantesques qui ne pourront être opérés qu'à plusieurs dizaines de joueurs...L'anniversaire, c'est aussi, souvent, l'arrivée de nouveaux vaisseaux et cette année ne fait pas exception à la règle. Consolidated Outland propose en effet le Nomad, sorte de pickup de l'espace qui ne sera pas sans rappeler le Cybertruck de Tesla. Voici sa vidéo de présentation :Le Nomad est proposé à la vente pour 87,36€ (Star Citizen + le vaisseau) ou bien à 109,20€ (Star Citizen + Squadron 42 + le vaisseau) . Nouveau vaisseau oblige, il est vendu pendant cet IAE en réduction (-13%) et avec une assurance illimitée (LTI) mais vous devrez l'acquérir en dépensant du "vrai" argent (et pas en utilisant d'éventuels crédits restés sur votre compte Star Citizen). Ceci dit, compte tenu de ses nombreuses capacités (24 unités de cargo, couchette avec cuisine, toilettes, armes correctes, etc.), il va convenir à bien des pilotes qui souhaitent s'offrir un camping car flottant.Jusqu'à demain, les vaisseaux des constructeurs ARGO, Greycat et Consolidated Outland sont exposés. De quoi s'amuser en attendant un week-end déjà plein de promesses avec les constructions de vaisseaux de guerre que sont AEGIS (samedi) et Anvil (dimanche)...À bientôt dans les étoiles !