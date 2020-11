Pour ma part je le trouve excellent, il mélange et reprend plusieurs points des précédents Assassin's Creed pour en faire un bon mix de la série, je pense que la formule initiale d'Origins a été au bout avec cette opus.Le scénario, les personnages, et même la carte et les environnements, je trouve ça plus intéressants et variés que pas mal d'AC précédents. Les quêtes annexes sont moins laborieuses a faire, tu n'en as pas des dizaines qui s'entasse dans ton journal de quête et qui te décourage au bout d'un moment de les faire, la ce sont des évenements a faire et a découvrir sur le moment, beaucoup plus appréciable !Le gros point noir du jeu pour moi c'est qu'il n'est pas bien fini.. j'ai du recommencer le jeu au bout de 2h a cause d'une mise a jour, j'ai eu aussi Eivor bloqué dans la neige lors d'un déplacement rapide..Mais au delà de ça, c'est clairement un de mes Assassin's Creed préféré de la saga, voir mon préféré avec Black Flag !