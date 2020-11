Comme beaucoup d'entre nous, on aura pas la chance d'acquérir une ps5 day one vu son succès phénoménale, mais Sony tient à rassurer les retardataires que des stocks importants seront mis à disposition du grand publique avant noël.

Dans ce contexte difficile, nous produisons plus de PS5 que de PS4 pour ce lancement. Si les gens ne trouvent pas de PS5 au lancement, nous sommes désolés et nous nous en excusons. [...] Vous pouvez être sûr que nous travaillons très dur pour commercialiser des quantités importantes avant et après Noël.

posted the 11/16/2020 at 12:28 AM by kratoszeus