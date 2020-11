News Cinema

Bonsoir à tous ! J'ai vu enfin pu voir Les Nouveaux Mutants, et franchement j'ai super bien kiffé ! Je sais pas si c'est à cause de cette année où j'ai rien pu voir ou j'avais des attentes à la baisse, mais franchement j'ai passé un trés bon moment ! (Mention spécial à Anya Taylor Joy qui incarne Illyana Raspoutine)Dommage on verra pas Mister Sinister :-( Disney aurait du le sortir en streaming. Pour moi, ils ont vraiment voulu mettre fin à l'univers X-men au cinéma. (Je parle pas de la com désastreuse de Dark Phoenix)