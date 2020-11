Pour celles et ceux qui ont backé le kickster project Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes vous avez du recevoir un mail pour préciser votre pledge. En particulier preciser quelle version du jeux vous souhaitez recevoir: ps4, ps5, switch......et next gen nintendo! Sachant que le jeu est prévu pour 2022 tout est dit ^^ Le lien du kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/rabbitandbearstudios/eiyuden-chronicle-hundred-heroes?ref=user_menu

posted the 11/14/2020 at 05:29 PM by uga