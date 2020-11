Un membre de l'équipe GamesRadar l'a testé et la différence est immédiatement apparente par rapport à la version PS4. En combat, vous pouvez ressentir la tension dans les déclencheurs adaptatifs DualSense lorsque vous ramenez la corde sur l'arc, tandis que chaque coup que vous tirez sur une arme entraînera également une sensation dans le contrôleur.



Si vous avez joué à The Last of Us Part 2, vous êtes probablement conscient de la possibilité de contrôler les bateaux à moteur dans le jeu. Nous avons testé l'impact DualSense avec cela aussi, et il s'avère que le contrôleur gronde comme le moteur du bateau lorsque vous le démarrez. Le fait de heurter des obstacles pendant que vous dirigez le bateau, ainsi que de balayer dans les virages entraînera également un retour d'information sur le DualSense.



Même des éléments simples comme le vert brillant DualSense pour correspondre à l'atmosphère de l'écran de chargement des mites ont été ajoutés, et c'est vraiment efficace.



Nous avons également testé le contrôleur avec God of War de Sony Santa Monica et il s'avère que le jeu a également amélioré le retour DualSense, en particulier lors de l'ouverture du bouclier de Kratos ou du lancement de sa hache Leviathan, vous pouvez ressentir immédiatement l'impact dans le contrôleur.





Sony qui continue sur sa lancé pour la distribution de baffes, incroyable.