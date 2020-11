Source

Même si je n'en vois pas trop l'intérêt. Insomniac Games proposera une mise à jour sur le remaster PS5 de Marvel's Spider-Man pour transférer sa sauvegarde de la version PS4 a PS5, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement.Bref Marvel's Spider-Man: Miles Morales c'est cette semaine sur PS4 et dès la semaine prochaine sur PS5, le carton pour ce jeu s'annonce énorme et sera l'un des gros succès et claque de cette fin d'année! Perso' entre Hyrule Warriors, Miles Morales et le Spider-Man d'origine a me refaire (en poursuivant ma shasse dans Pokémon épée) je vais être occupé durant mes vacances !!!