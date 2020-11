Oled gate en vu?



Désolé pour ce titre putassier... Je sais que pas mal de gens ici lorgnent sur la LG CX pour jouer à la XSX ou PS5, je me suis donc permis de lancer ce sujet.



J'ai appris hier, en me renseignant sur le net, car je compte acheter une nouvelle TV, que les écrans Oled HDMI 2.1, donc compatible next gen, ne pourraient pas activer le VRR en même temps que le HDR car les noirs deviendraient gris (si j'ai bien compris).

Après, concrètement, est-ce que ça sera suffisamment visible pour gâcher l'experience de jeu? Y a-t-il des gens qui ont de l'OLED 2.1, qui ont eu l'occasion de le tester dans ces conditions (en mode PC par exemple) et qui peuvent apporter leur témoignage?

Au pire des cas, un Oled 2.0 ferait l'affaire... ou alors un bon LCD 2.1 qui se rapprocherait de l'Oled en terme d'affichage.