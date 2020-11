Vous achetez une console pour jouer? Moi aussi. J'ai précommandé Miles et j'espère que Sackboy sera aussi bon qu'espéré. Si vous êtes intéressés par le titre, voici sa note métacritic. Bien évidemment, chacun a son avis et peut être même allés vous détester du plus profond de votre être ce jeu... Mais pour un first party next gen, c'est déjà bien non?48 notes positives pour un stand alone... On est loin de l'arnaque habituelle des DLC d'un season pass lambda et j'ai acheté le season pass de Spiderman (le seul je crois de ma vie de gamer).Amusez vous bien, cordialement