Mon billet "Saga du jour" est consacré à la série Mass Effect. Clairement, à mes yeux, la plus grande saga de Space Opera depuis la série des Privateer / Wing Commander.Alors oui, je me suis toujours pas remis de Mass Effect Andromeda, mais en attendant, la première trilogie et ses DLC font toujours autorité.Perso, le 1er épisode reste mon préféré.Je vous propose de relire mes critiques et celles de mes collègues sur tous les épisodes et DLC qui la compose. Bonne lecture .