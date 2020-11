Yo mina,J'ai envie de partager avec vous (oui même ceux de mauvaise fois) un petit dossier sur ce jeux exclu PS5 qui fera sa sortie en Day One avec la console ce 19 novembre!!!Tout d'abord les vidéos de trailers pour ceux qui veulent encore se gorger de cette direction artistique que BluePoint Games et SIE Japan Studios nous délivrent après trois ans et demi de développement!Le premier trailer de lancement...Première mâchoire décrochéeOn ne sait pas grand chose sur ce trailer, si ce n'est que ça à l'air d'être du ingame.Après quel est le niveau du perso, parce qu'il y a un comme un goût d'ActionReplay quand on le voit jouer!Je me rappel que rien que de porter cette armure au début, on a pas assez de Stamina pour faire des roulades aussi rapide.Donc on peut se dire que c'est une build de haut niveau qui passe la zone pour faire la demo de ce trailer. Enfin j'espère, mais d'après Gavin Moore, le directeur artistique de chez SIE Japan Studios, la difficulté a été reporté telle qu'elle est entre les deux version!!De plus on peut remarquer que les animations et la modélisation des personnages est vraiment poussée à fond.L'armure à vraiment un foule de détails, mais aussi les effet d'aspiration de soul fait beaucoup plus next-gen.Gameplay trailer 2Slip déchiré après visionIci, on se retrouve avec un run direct au boss de cette zone, en passant par l'araignée (demi-boss donc).On peut remarquer quelques liberté avec l'huile qu'elle crache avant d'y mettre le feu. Alors que dans la version PS3, elle crache des flammes directement en mode the Mask après une merguez trop piquanteLa musique du jeu aussi a droit à son Remake!!Version collector? ou écoute sur Youtube?Franchement la BO du jeu sur PS3 cassé deja 4 pattes à un canard, alors vu la prod mise en place pour ce remake...Avec l'utilisation du Tempest engine... comment dire, ça va vraiment mettre l'ambiance du feu de dieu!Ici, une vidéo pour bien se faire l'idée entre les deux versions...Et ça envoie du lourdLa PS3 avait quand même du charme... à 19FpsMais la vidéo est intéressante aussi pour la correspondance des animations entre les deux versions.On peut voir que le timing est toujours le même ainsi que la vitesse, mais qu'ils prennent le temps de rajouter de partie de mouvement en plus pour donner plus de sensation!à propos de sensation, on a la confirmation que les options haptique et des gâchettes dynamique seront de mises!Impatient de voir si cela aide au gameplay comme par exemple le timing de la contre attaque ou des roulades.Mais aussi pour les sors ou les attaques lourdes avec les gâchettes.De plus, l'ajout de 180 vidéos en aide via l'UI de la PS5.Cela sera le plus de cette version, parce que chaque joueurs de Dark souls ou Bloodborn savent bien que le Wiki n'est jamais loin pour explorer toutes les facettes de ces jeux.De plus la tendance du monde (élément de gameplay qui changait les spaw et les loots) sera mieux expliquée et visible qu'avant! Je vous avoue que j'ai rien compris lors de mon run sur PS3!J'avais rien capté jusqu'à la fin où je voulais un arme spécifique pour eclater le boss de fin.Mais je me suis rendu compte qu'elle était possible de l'avoir qu'en monde blanc....Et j'étais en noir de chez noir... y'a plus désespoir...le multi sera le même qu'avant, avec le co-op et les invasions.Par contre pas de nouveau monde à explorer, tout le monde espérait avoir accès à cette rune cassée dans le Nexus... mais cette partie de jeu, restera dans les locaux de From Software pour longtemps!à moins que le succès du jeu, nous donne la sortie de cette partie en DLC!Pour finir, un point sur la lumière du jeu!Alors pas de RT effectivement.Cela est expliqué par Grave Mooren par le faite que quand ils ont lancé la prod du jeu. C'est à dire les enveloppes pour chaque secteurs et le temps de production.Ben le RT n'était pas les tuyaux de la PS5... Donc le prendre en charge en cours de route, ça serait limité une autre partie de la prod initiale.Ce que je peux comprendre... maintenant quand je vois la qualité de l'éclairage du jeu... je me dis que Devil May Cry V n'apporte pas vraiment plus à l'utiliser.Mais bon on est sur un début de gen, le RT était sous le giron NVIDIA depuis 2ans et peu de jeux sur PC l'exploite vraiment depuis.Franchement de ce que j'ai testé, le plus gros gap c'est Control qui le propose.Entre la version classique et RTX... le jeu est vraiment différent!Mais soit, un patch pour plus tard ne sera pas de tropPour finir je vous laisse la vidéo de l'interview de Grave MooreVraiment chouette gars, qui a beaucoup de respect pour From Software et le legacy de la Playstation.ça fait plaisir de l'entendre parler.Pour finir, je dirais que ce Remake est vraiment un travail d'orfèvre, on le ressent et on le voit que tout a été pensé pour remagnifier ce jeu vieu de 11ans maintenant!Dans l'interview il explique qu'ils ont d'abord produit une version 1:1 de la PS3 sur la 5, pour voir tout ce qu'ils pouvaient changer pour donner un look and feel de 2020.D'ailleurs ils ont laissé même certains bugs comme sur la version originale.Je me demande si le bug de redémarrer le jeu (quand on est online) quand on rencontre un perso à gros loot.Donne toujours son full set quand on relance la partie!Oui j'ai rage quit pour découvrir ce bugJe l'ai préco sur Amazon à 79.99e parce qu'il le livre le 12 novembre, alors que Mediamarkt Belgique le vend à 69.99 mais livre le 19...D'un côté c'est con de payer plus, mais dans ce cas je me dis que le jeu en vaut vraiment la peine...Vu toutes les heures de jeu que je vais me taper dessus...un peu comme sûr ce gif...