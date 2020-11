RESSENTI GLOBAL

DES AJOUTS ROYAUX OU UN ROYAL FOUT*GE DE GU*ULE?

Des personnages plus travaillés

Le duo Ravus x Luna

Le cas Aranea - Cor

Le trio Gladio + Prompto + Ignis

Refonte de la partie Insomnia

Le chapitre 13 ou celui que l'on appelait plus communément "Hostel"

CONCLUSION

L'essentiel dans un voyage n'est pas le chemin parcouru mais le bout du tunnel.

Et oui, FF16 a été annoncéet nous pouvons déjà entrevoir la renaissance du studio après une longue (très longue) traversée du désert. D'aucuns diront que FFVII Remake sorti cette année permettait déjà de redorer un peu ce blason entaché. D'autres attendront encore l'arrivée de Projet Athia et de FFXVI pour se faire un avis.D'ici-là, je me permets humblement d'entrecaler, pour un énième article sur cet "enfant à problème" qu'est FFXV un second avis.En 2016, j'avais pondu un avis sur Gamekyo (mon tout premier d'ailleurs) sur la version Vanilla de FFXV.En deux notes j'avais résumé mon expérience de jeu :etestimant que le jeu avait rempli sa principale mission, me véhiculer des émotions fortes à la fin de mon expérience de jeu.Néanmoins, en relançant le jeu à plusieurs reprises après l'avoir bouclé en 60h afin de juger des ostensibles changements opéré par l'équipe de Tabata, force est de constater qu'il y avait des choses qui bloquaient dans l'engrenage.Je me rendais compte un peu plus chaque fois que le jeu était rafistolé aux forceps, et que les défauts que j'avais déjà cité à l'époque était devenu encore plus vivides sans le lien narratif de la quête principaleIl faut se l'avouer, oui, FFXV c'est Frankenstein avec des "What if" collés au train par des fans de la première heure. Pour la plupart déçus que le cadavre de Versus XIII, n'ayant jamais vu le jour si ce n'est dans une froide morgue, n'ai pas su enfiler la chair déjà putréfié qu'est ce jeu.Pour ma part, dès l'annonce officielle du XV j'avais pris la décision de prendre le jeu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il aurait dû être.Et grand bien m'en fasse car j'aurai vécu une expérience forte en émotion et satisfaisante à défaut d'élever ce monolithe d'imperfection aux sommets des parangons de la licence.Voyons donc maintenant ce que le jeu est finalement devenu après maintes majs/patch et 4 extensions.Alors cela vaut-il en 2020 de (re)lancer FFXV ?Listons d'abord les apports notables de tout le contenu rajouté :Si le jeu initial survolait pas mal le caractère, l'importance dans la quête du prince et la psychologie de ces personnages (l'un plus que l'autre) nous avons ici plus de cut scène illustrant la volonté et les dilemmes tortueux de la fratrie Nox Fleuret. A commencer par un Ravus plus humain et empathique vis à vis du destin subi par son Antigone de sœur. Justifiant un peu plus de sa place importante dans les rangs de l'armée impériale son apport scénaristique prend en consistance quand on croise ses apparitions dans Kingsglaive - Ignis Épisode et FFXV.Luna aura été la plus travaillé à mon sens car profitant d'un contraste psychologique plus marqué au fur et à mesure que les cut-scene la concernant nous sont déroulés. De la prêtresse indéfectible ne craignant pas la mort, on assiste à la désagrégation d'un masque en argile pour voir une frêle jeune femme, ordinaire et amoureuse d'un jeune homme dont elle sait qu'elle ne pourra jamais vivre avec lui une idylle normale voire simplement le prendre dans ses bras et profiter d'une brève respiration humaine aux côtés de l'unique objet qu'elle se sera accordé de désirer.Pour la première aucun réel changement si ce n'est quelques cinématiques et une quête en commun dans le donjon des marécages. C'est surtout sa présence dans l'épisode Prompto qui aura été agréable à défaut d'en apprendre plus sur son histoire personnelle. Une erreur à mon sens car comme pour des personnages comme Talcott, Iris ou encore Cindy un travail aurait dû être apportés à leur psychologie chose dont est capable la licence depuis ses balbutiements. Cela donne finalement lieu à des personnages soit anecdotiques, soit attrayant mais avec un manque de consistance.Cor aurait pu tomber dans cette catégorie si l'épisode Gladio n'était pas venu en renfort pour réparer cette bévue et nous raconter la quête du Maréchal face au maître d'arme Gilgamesh. Rien de transcendant encore une fois mais ça reste honorable.Déjà perçu comme une force dans sa version basique, ici nous avons la possibilité de nous lier d'un peu plus d'empathie pour ces trois personnages hauts en couleurs.Gladio étant toujours le badass du groupe, il aurait été plus impactant de rallonger sa confrontation à Ravus afin de mieux ressentir la rupture psychologique du perso lorsqu'il se rendra compte de son manque de force pour protéger Noctis. Son entracte aurait eu alors plus de raison d'être car nous avons finalement que peu de surprises dans le dénouement et aucun frisson en jugeant la situation critique lors des différentes épreuves qui l'éprouveront dans sa quête de puissance.Prompto est celui qui connaîtra justement de cette profonde décrépitude lors de sa quête identitaire permettant d'introduire Verstael Besithia (qui apparaîtra de nouveau dans le dlc Ardyn).Ce sera finalement l'épisode Ignis qui aura été pour moi le plus surprenant, nous dépeignant un personnage avec une détermination allant au-delà du sidekick et lorgnant du côté du protagoniste principale comme l'avait été Nyx des Kingsglaive. La fin alternative permettant de voir une joute de toute beauté avec des effets techniques du plus belle effet.Je fais la transition ici car il est important de parler de la conclusion du jeu qui diffère grandement de par l'ajout depour ces trois personnages. Aussi bien du côté des phases de combats que des cinématiques, chacun des gardes du roi profitent d'un moment pour briller grâce à l'ajout de trois boss de fin de jeu.Plus globalement, Insomnia est devenu un vrai donjon, avec une vraie zone d'exploration déjà dangereuse dans la version antérieure mais qui ici laisse place à des hordes de monstre vraiment plus agressives et nombreuses. Sans parler d'Omega la machine destructrice de dieux level 119 se baladant tranquillement dans la zone (j'étais level 39 à ce moment-là c'est dire la menace).Les Glaives rescapés ont un QG d'où ils opèrent afin de reprendre la capitale et Cor est présent afin de mener à bien cette entreprise.En plus d'avoir une zone dévastée bien différente de celle visité librement dans le dlc Ardyn, des lignes de dialogues lors de ces phases d'exploration aide à l'immersion et vraiment saisir la maturité ayant touché le quatuor.Long, linéaire, proposant du survival horror marque pouce, couplé à des combats lourdingues sans brio. Voilà ce qui résumait ce passage qui fut le cauchemar pour bon nombre de joueurs (moi inclus).Il est à savoir de prime abord que l'accès à un chapitre 13 bis où l'on contrôle Gladio se révèle appréciable tout comme la possibilité de switcher entre la difficulté normal en contrôlant Noctis et facile en passant du côté Gladio directement depuis la trame principale.Et il faut dire que ce chapitre est devenu plus pertinent grâce aux fameux ajouts de dialogues cités plus haut où l'on découvre un peu plus l'ampleur du sadisme du Chancelier.On ne se cache plus vraiment grâce à un rééquilibrage de l'anneau des Lucii permettant une élimination moins laborieuse des ennemis rencontrés.J'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à l'utiliser dans ce second run et il devient presque indispensable dans le dernier donjon du jeu tant mon niveau était bas par rapport à celui des mobsAlors mes notes ont-elles changé ?Il faut croire que non pour ce qui est du versant A-RPG.Déjà en tant que jeu de rôle, je ne retrouve pas la magie qu'est sensé procuré ce genre de production :- L'univers toujours aussidu fait de pnj placides et de villes manquants cruellement d'animations/de vie/de réalisme.- Un manque de maitrise dans le système de combat, amusant mais peinant à s'équilibrer et composer avec les mobs et boss.- La déliaison narrative du fait d'un monde ouvert mal agencé et de quêtes annexes trop creuses.Tous ces défauts ne sont pas anecdotiques, loin de là. Ils entachent le plaisir de jeu pur, lié au gameplay alors qu'il s'agit de la fondation d'un bon RPG jap'Ainsi je ne saurais lui donner autre chose qu'uncomme la première fois.J'ai néanmoins revu à la baisse sa note en tant que successeur de la licence Final Fantasy.dans cette version revue me parait plus juste malgré que le flot d'émotions éprouvées lorsque j'ai bouclé le jeu restait le même qu'en 2016.Et je peux aisément comprendre qu’autant de personnes puissent le défendre car le jeu possède indéniablement une âme. Mal exploité mais une âme quand même.Tout comme on peut saisir l'ampleur de la déception pour un jeu qui se proclame d'une grande licence mais tartine des couches et des couches de défauts vraiment inacceptables au vu de la société qui régit ce type de projet.A vous de savoir quel adage vous préférez mais sachez que pour moi Square Enix a encore duà parcourir afin de réussir à offrir uneà la hauteur duréclamé par les fans.