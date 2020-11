Ouais Halloween c'était hier je sais mais bon pas eu le temps hier, et puis vaut mieux tard que jamaisVoici un top 5 bien entendu subjectif des niveaux Halloween qui m'ont marqué dans les JV.5)Mario Party 4Un jeu de plateau d'une licence party game à la 5 ème place. Le 4 ème plateau du fameux "jeu de l'oie revisité" est vraiment l'exemple parfait pour Halloween. Train fantôme avec des cerceuils, chemin qui disparaît, musique sinistre etc...4)C'est clairement un des meilleurs niveaux Halloween pour moi, déjà parce que j'adore l'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack mais aussi parce que level en lui même est vraiment super. Tout a été fidèlement retranscrit, des décors au personnage.3)Encore une fois dans mon top, le cultissime jeu de Rare a encore une fois tout pour lui à ce niveau là. Le niveau est non seulement grand mais en plus, il permet de traverser un cimetière, plus le manoir, pour se retrouver souvent perdu, ne pas savoir où aller, mais l'ambiance est tellement géniale que ça ma pas du tout déranger. Un level a absolument refaire en période d'Halloween tout simplement !2)Et non, pas le manoir de Mario 64 qui m'a personnellement un peu saoulé mais bien la Galaxie Fantôme de Super Mario Galaxy. J'ai adoré ce level, avec les nuages en formes de fantôme, le fait de se transformer en Boo et éviter la lumière, mais également le boss, le chef fantôme qui est le meilleur boss du jeu pour moi, et que dire de la musique...1)Le number One selon moi est ce niveau là. Déjà, le niveau en lui même est génial et difficile mais en plus, la musique est juste incroyable, je me la repasse parfois en playlist, et je surkiffe bordel !! Le niveau d'avant est pas mal aussi dans le château mais rien que pour la musique, je préfère mettre ce niveau là.Voilà pour ce top un peu rapide, malheureusement j'en ai pas trouver d'autre suffisamment marquant pour l'intégrer. Je précise aussi que les jeux style Resident Evil ne compte pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment un thème "Halloween" dans les level et pas juste horreur...autrement dit, tout leur level se déroulent dans cet univers, et pas juste un niveau. Voilà pourquoi ils ne figurent pas dans ce top.Et vous, des niveaux Halloween qui vous ont marqué ? Dites le moi dans les com !