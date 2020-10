Suite à l'annonce des RX 6000 par AMD, avec une RX 6800 XT qui selon les benchmarks donnés par le fabricant américain (on va attendre patiemment les benchmarks indépendants) rivalise voire surpasse sa rivale RTX 3080 (sans RT et probablement sans le DLSS activé)Nvidia prépare sa réponse à AMD et prévoit une RTX 3080 Ti qui pourrait se situer, en terme de prix et de performance, entre une RTX 3080 (719 euros) et une RTX 3090 (1549 euros)Cette RTX 3080 Ti se baserait sur un GPU GA102-250 de 9 984 CUDA Cores et de 12 Go de GDDR6X. Elle profiterait d'un bus mémoire de 384 bits comme la RTX 3090.A titre de comparaison, la RTX 3080 dispose de 8704 Cuda Cores et de 10 Go de GDDR6X et la RTX 3090 dispose quant à elle, de 10496 Cuda Cores et de 24 Go de GDDR6X.