L'option Quick Resume se montre sur Xbox Series S

Après une présentation complète et détaillée, puis un aperçu deavec son 120FPS, c'est de nouveau la Xbox Series S qui est mise en avant par Microsoft qui souhaite continuer à appuyer que même si moins cher et moins puissant, ce modèle vous offrira l'essentiel des features de la Next Gen, avec notamment ici la fameuse fonction Quick Resume qui vous permettra de laisser en pause plusieurs jeux en même temps pour passer de l'un à l'autre. Potentiellement intéressant si on vous bip en urgence pour une petite soirée multi et qu'il vous est impossible de sauvegarder à ce moment précis.Ah et tiens, la firme en profite pour préciser que par l'absence de textures 4K pour la majorité des jeux sur ce modèle, le poids des jeux sera plus ou moins 30 % moins important que sur Xbox Series X, ce qui ne sera pas du luxe vu que la S embarque un SSD de 512Go seulement.