Eiyuden Chronicle : une petite goutte de gameplay, et de nouveaux paliers débloqués

Dernière ligne droite pourpuisqu'il ne reste maintenant que 5 jours avant la fin de la superbe campagne qui a permis d'amasser près de 3,5 millions de dollars (environ 3 millions d'euros), permettant encore de débloquer d'autres paliers depuis le dernier rapport, dont un système d'agriculture, des duels et le DLC scénarisé payant de quelques heures (prévu après la sortie et gratuit pour les backers).En poussant encore un chouïa, les joueurs pourront repartir avec des duels de cartes et éventuellement un 110e héros.En voici une courte vidéo de gameplay pour montrer le principe des attaques combinées, en rappelant toute la patience qu'il faudra avant de pouvoir s'y essayer puisque le lancement est attendu pour fin 2022 (hors retard) sur tous les supports sauf la Switch : les développeurs ont annoncé leur intention de produire le titre directement sur la prochaine console de Nintendo, qu'elle soit disponible à ce moment ou plus tard.