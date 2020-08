Xbox : Microsoft dévoile le prochain dashboard, plus rapide et mieux optimisé

Le dashboard de la Xbox va évoluer à l'approche de la nouvelle génération même si dans son plan d'unification, Microsoft rendra l'interface accessible sur tous les supports, c'est à dire la Xbox Séries X, la Xbox One, l'application smartphone dédiée et le Windows Store.En voici une petite vidéo de présentation où le principal mot d'ordre sera la rapidité, avec un chargement de l'accueil deux fois plus rapide à l'allumage, et 30 % de gain quand vous quittez un jeu, le tout en économisant pourtant 40 % de mémoire, ce qui permettra d'ailleurs d'intégrer (enfin) des fonds d'écran animés.Microsoft ne précise pas si tout cela arrivera simultanément pour le lancement de la SX ou si les autres supports seront servis avant pour préparer le terrain.