Le ''vrai'' Gran Turismo 7 sera donc sur PS5

Polyphony Digital est chaud depuis un moment pour produire l'avenir de sa saga phare, et cela se traduira par le « vrai »avec le retour du mode carrière, et bien entendu une exploitation de multiples features propres à la machine dont l'audio 3D et la reconnaissance haptique de la manette afin de livrer « l'expérience la plus réaliste » qui soit.A venir un jour prochain sur PlayStation 5, mais le projet a déjà l'air bien avancé donc ayons espoir pour 2021.