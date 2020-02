Animal Crossing - New Horizons : la nouvelle vidéo de présentation à un mois du lancement

La présentation complète d'a eu lieu et pour ceux qui auraient loupé le Direct, en voici la retransmission complète pour savoir l'essentiel avant le futur lancement, incluant comme annonce la possibilité de modeler « légèrement » l'île en mode Minecraft, ce que donnera la compatibilité Amiibo et enfin la promesse d'un suivi gratuit via de multiples MAJ, notamment pour les events.D'ailleurs, la première MAJ sera pour le lancement lui-même le 20 mars, afin de commencer à fêter la période de Pâques.