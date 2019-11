Everwild est encore en pré-production

Petit retour du coté du mystérieux et intriguant, nouvelle licence du studio Rare qui aprèssemble vouloir continuer à s'affirmer dans l'originalité pour laisser d'autres groupes s'occuper de son ancien catalogue (Killer Instinct, Battletoads…).Et s'il n'y a pas encore grand-chose à en dire, c'est parce que le projet n'est pas encore bien avancé, toujours en phase de pré-production selon les retours du site VGC qui évoque que seulement une cinquantaine de personnes planchent sur le sujet, le reste étant occupé sur le suivi de, voir éventuellement autre chose (Rare a encore posté plus de 25 offres d'emploi).VGC a tout de même pu dresser un début d'organigramme pour, dont voici les principaux représentants :Productrice exécutive : Louise O'Connor (Conker, Banjo Kazooie N&B)Directeur créatif : Simon Woodroffe (Sonic & All-Stars Racing Transformed)Directeur artistique : Ryan Stevenson (Sea of Thieves, Viva Pinata)Directeur technique : Pete Campbell (Sea of Thieves)Narration : Kate Watson (Total War)On repartira enfin avec le fait que Rare va se montrer très ambitieux pour ce « jeu d'aventure à la troisième personne » dans un univers mêlant nature et magie, avec des éléments god-game qui restent à décrire.