Tell Me Why : Microsoft présente son deal exclu avec le studio Dontnod

Le chantiersera bouclé le 3 décembre avec la sortie de l'épisode 5 et si une certaine relation avait débutée avec Microsoft pour mettre l'intégrale de la série dans le Game Pass, on ne s'attendait pas à ce que les pourparlers filent vers l'annonce d'une exclusivité.Car alors que le studio travaille encore surpour le compte de Bandai Namco, voilà que l'on nous annonce l'existence d'un certain, directement financé par Microsoft à l'attention du PC et de la Xbox One et visiblement en chantier depuis un moment puisque « toute l'histoire » sera livrée en été 2020, sous trois épisodes.Tout ce que l'on sait du scénario est qu'il mettra pour héros Tyler (transgenre, une première pour un héros de JV) constamment accompagné de sa jumelle Alyson dont la dualité sera au cœur de l'évolution et du système de choix : les deux personnages partagent les mêmes souvenirs avec néanmoins quelques différences, et ce sera au joueur de valider qui a raison à chaque fois, avec les conséquences qui vont avec.