Project REsistance dévoile son gameplay

Dans cette nuit chargée en actualité, voici maintenant le premier trailer de gameplay pour, le nouveau spin-off de Resident Evil qui, on nous le confirme, s'articulera autour d'un concept 4V1, à savoir quatre survivants contre une sorte de « maître du jeu » qui met en place les pièges et créatures, qu'il peut d'ailleurs incarner lui-même (dont le fameux Mr. X).On ne sait pas encore quand ça sortira (PC, PS4, One) mais si ça vous intéresse, une bêta fermée aura lieu du 4 au 7 octobre en vous enregistrant via le lien ci-dessous. Notez que les membres Xbox Insider seront directement éligibles.