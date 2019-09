Final Fantasy CC Remastered : la date de sortie

En cette semaine du TGS qui devrait de nouveau fournir de beaux morceaux d'actu, Square Enix démarre tranquillement avec un nouveau trailer depour en annoncer la date de sortie : le 23 janvier 2020 (mondialement) sur PlayStation 4, Nintendo Switch et appareils mobiles, donc iOS & Android. Le prix européen n'a pas été déclaré mais vu celui japonais (4.800 yens), on peut parier sur du 40-50€.Au niveau des ajouts :- Du online pour le jeu en coopération (jusqu'à quatre)- Du cross-play & cross-save (à confirmer entre joueurs PS4 & Switch)- De nouveaux donjons & boss en post-game- Nouveaux skins- Nouveaux objets- Réenregistrement des musiques et doublages- Cross-play & save confirmés entre joueurs PS4 & Switch