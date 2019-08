Ashen également sur Steam, PS4 et Switch

Plutôt apprécié par la critique (chose que nous rappelle ce trailer tout juste diffusé), l'action-RPGne va pas en rester aux plates-formes Xbox One et Epic Games Store qu'il squatte depuis décembre dernier, son développeur annonçant une arrivée prochaine sur tous les autres supports du moment.C'est donc le 9 décembre que les joueurs PlayStation 4 et Nintendo Switch (mais aussi Steam & GOG) pourront découvrir cette aventure qui avait la particularité de proposer du multi à la façon d'un, à savoir pouvoir rencontrer de parfaits inconnus sans moyen de communication directe, tout se faisant au feeling de l'instant.