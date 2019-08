Infos et gros trailer pour Persona 5 Royal

Lors d'un Live qui s'est tenu plus tôt dans la journée, Atlus en a révélé davantage sur(désormais passé Gold) avec une nouvelle présentation de Goro Akechi (dont le « Confidant » n'augmentera plus automatiquement) mais aussi et surtout un nouveau gros trailer qui fait la part belle aux nombreux ajouts de cette version.Outre l'arrivée du nouveau semestre (qui d'ailleurs offrira un gros donjon inédit), la petite nouvelle Kasumi Yoshizawa, une vingtaine de nouveaux morceaux, de nouvelles options pour offrir un meilleur rythme de progression et le nouveau quartier bourré d'activités (dont du billard et des jeux fléchettes), Atlus a dévoilé la présence d'un nouveau personnage se baladant dans le Mementos, Jose de son nom, qui vous offrira objets et accessoires puissants en échange de fleurs et ressources éparpillées dans les différents donjons. Plus intéressant, lui donner différents timbres (là encore à collecter dans le jeu) vous permettra de repartir avec des boost d'xp et d'argent.L'équipe a en outre annoncé l'arrivée d'un nouveau type de mission, qui vous imposera d'aller chercher des informations en ville et que l'internet in-game pour pouvoir négocier avec votre cible.sortira le 31 octobre au Japon, et courant 2020 chez nous.