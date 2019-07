Fire Emblem Three Houses : trailer ''Aigles de Jais''

Dans, le joueur aura la possibilité en début de partie de choisir (comme le nom du jeu l'indique) une des trois maisons nobles de l'académie des officiers où il intégrera directement une place d'enseignant.Nintendo compte nous présenter les trois maisons avant le lancement prévu le 26 juillet et voici donc les « Aigles de Jais », représentants de l'Empire Adrastien, principale puissance du sud des terres Fodlan et composé de tout un tas de spécialistes des arcanes magiques.D'ici la sortie, nous aurons donc les trailers des « Lions Saphirs » et « Cerfs d'Or », et pour ceux qui chouinent déjà devant le doublage US, rappelons que le titre proposera également les voix japonaises.