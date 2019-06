One Punch Man arrive sur PC, PS4 & One

Le chauve le plus puissant de la planète (après votre serviteur) ne débarquera pas seulement sur mobile puisque Bandai Namco nous annonce également une adaptation à venir sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, à une date encore inconnue même si l'on peut parier sur la fin d'année, voir début 2020 au pire.Aucune surprise quant au genre : comme 80 % des adaptations de l'éditeur, ce sera donc de la baston en arène, avec ici du 3V3.