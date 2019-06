Grandia HD Collection se dévoile un peu plus

Encore une vidéo de gameplay pour, plus conséquente cette fois puisque montrant les deux épisodes de cette compilation qui arrivera « très bientôt » sur Switch, malheureusement sans version boîte (aucun plan en tout cas), mais avec la primeur de sous-titres FR et d'un choix pour le doublage JP/US.Le PC est également concerné par une sortie à part du premier, le remaster HD du second étant déjà disponible depuis plusieurs mois.