Project Awakening donne quelques nouvelles mais ne va pas se montrer de si tôt

Disparu de la circulation depuis septembre 2018, lede Cygames n'est toujours pas décidé à se montrer plus en détails mais a néanmoins eu droit à des informations via une interview du producteur accordée au site fextralife.Voici donc du neuf :- Ce sera un jeu en monde ouvert.- Il y aura une grande composante multi mais avant tout axé sur la coopération (même s'il est sous-entendu que du PVP devrait être au programme).- Vu les propos, on peut s'attendre à une narration plus suggérée que concrète, façon FromSoftware.- S'il n'est confirmé officiellement que sur PS4, Cygames souhaite tout de même sortir son jeu sur le plus de supports possibles, avec même une haute possibilité pour les prochaines machines.- Aucun temps de chargement.- Les développeurs souhaitent un système RPG assez proche de certaines productions occidentales comme The Elder Scrolls, à savoir par exemple que plus vous magnez une épée lourde, plus votre force augmente.Autant être prévenu : il n'y a quasiment aucune chance de voir une présentation du jeu avant 2020.